Пытался пересечь границу с РФ: на Харьковщине задержали нелегала без документов

На Харьковщине пограничники задержали мужчину без документов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ, вчера недалеко от населенного пункта Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе, пограничный наряд задержал гражданина без документов. Он пытался незаконно пересечь границу из России в Украину.

По словам мужчины, он является гражданином РФ.

Сейчас личность задержанного устанавливают.

За незаконное пересечение границы нелегалу грозит административная ответственность.

Агентство Телевидения Новости