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Пытался пересечь границу с РФ: на Харьковщине задержали нелегала без документов

Пытался пересечь границу с РФ: на Харьковщине задержали нелегала без документов

На Харьковщине пограничники задержали мужчину без документов.

Как сообщили в Восточном региональном Управлении ГПСУ,  вчера недалеко от населенного пункта Сотницкий Казачок, что в Золочевском районе, пограничный наряд задержал гражданина без документов. Он пытался незаконно пересечь границу из России в Украину.

По словам мужчины, он является гражданином РФ.

Сейчас личность задержанного устанавливают.

За незаконное пересечение границы нелегалу грозит административная ответственность.

 

Агентство Телевидения Новости

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