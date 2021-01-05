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Путин дико боится покушения. Из-за этого он уже убил десятки людей в т.ч. из числа охраны

Путин дико боится покушения. Из-за этого он уже убил десятки людей в т.ч. из числа охраны

По данным инсайдерских источников по приказу Путина были убиты десятки людей, которые не имели отношения ни к оппозиции, ни к журналистам.

«Если вы думаете, что по распоряжению и с одобрения Путина убивают только врагов из оппозиции, надоедливых журналистов и сбежавших за границу предателей, то вы глубоко ошибаетесь», – пишет в этой связи телеграм-канала «Генерал СВР», известный сливами исайдерской информации из Кремля.

В публикации подчеркивается, что Путин, которого авторы канала не без издевки называют «Тактиком», буквально помешан на своей безопасности, а его окружение пользуется этим и кормит его мифами о «предателях в органах», которыми пользуются враги, чтобы к нему подобраться.

По данным телеграм-канала сотрудники ФСО, которые оберегают подступы (ближние и дальние) к телу кремлевского главаря, или имеют доступ к чувствительной информации, и на которых пало подозрение о возможном общении с врагами (реальными или вымышленными), практически все умирают от внезапных приступов загадочных болезней или кончают жизнь самоубийством.

На самом деле – все эти люди были отравлены, или их убийства закамуфлированы под суицид. Дела всех кандидатов на ликвидацию предварительно попадают к Путину, он с ними знакомится и лично (!) даёт санкцию на их убийство.

Напомним, что несколько недель назад, а именно 30 ноября 2020 года, прямо на территории Кремля «внезапно умер» очередной сотрудник 5-го отдела УЛО СОМ ФСО России Михаил Захаров. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. В Кремле поспешили назвать произошедшее «самоубийством».

Укажем в этой связи, что по данным бывшего резидента КГБ СССР Юрия Швеца, Путин прячется в бункере не столько от коронавируса, как предполагают многие, сколько от собственного окружения, т.к. боится дворцового переворота.

Он резко ограничил круг своих контактов и никого к себе не подпускает. Практически все кремлевские инсайдерские источники сообщают о прогрессирующей болезни Путина и о том, что уже в следующем году его не будет на политической сцене России.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: путин

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