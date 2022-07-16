Путин имитирует жару

Середина лета, вершина года. Обычно – период наибольшего политического затишья в России. Время массового выезда "глубинного народа" на моря, а правящего класса – на фешенебельные курорты далёкого и ближнего зарубежья. Глухой несезон для каких-либо политических маневров, ведь они по умолчанию не дают политических баллов.

Но 2022 стал исключением в существующем устаканенном порядке вещей. Причем перед грядущим "черным августом" летнее затишье нарушил сам Кремль. Более недели шла кропотливая информационная подготовка, целая операция под названием "15 июля". Пространство полнилось самыми невероятными слухами касательно причин, по которым вождь решил стащить с шезлонгов на внеплановое заседание едва оторвавшихся от кресел депутатов Госдумы.

Партия войны и ее прихлебатели продвигали тезисы о радикализации "спецоперации" и трансформации ее в "войну" с открытой массовой мобилизацией и переводом экономики в чрезвычайный режим. Всё ради экспорта российской "сверхидентичности" (ее уже в полный рост увидели в Мариуполе) и подготовки к "третьей мировой". Так сказать, Zомби, орущие делать "что-то решительное в военном вопросе". А то мало трупов на российских погостах: оркестр "W" готовит новые наборы на концерт Кобзона. Группировка разнородных людоедов, называющая себя национал-ориентированным центром, давно замышляет слопать и Путина. Это не преувеличение. Взять хоть нерусскую падаль Симоньян. После обстрела центра Винницы российскими оккупантами и гибели детей мерзавка ударилась в оправдание подобных актов террора, хотя ранее пиарилась на детской теме. Так будет и с вождём: как только он станет слабее, такие лицемеры сразу воткнут нож ему в спину.

Путин это хорошо прочувствовал из своего бункера. Больно много расплодилось инфлюенсеров, которые всякую ахинею подают, как приближенные к Кремлю источники. А меж тем разыгрывают "музыкальные стулья" вокруг него самого в надежде занять место номер один. Потому готовится демонтаж многих перегибающих с их последующей утилизацией. Получившим награды за пропаганду "невойны" Соловьевым-Лепсам крепко нужно призадуматься, не черные ли это метки.

Сам Путин намерился экстренно делать пересадку имиджа: вместо одиночки, изолированного тирана решил включить турборежим. Чего стоит его июльская гиперактивность с подписанием более 100 законов в сутки? Здесь и спецмеры в экономике, т.е. скрытый перевод на военные рельсы, и усиление борьбы с агентами под иностранным влиянием, и наделение статусом "ветерана" любого гражданского побывавшего даже день на невойне. Среди 124 НПА турбо-Путина также есть любимая тема упрощения госизмены, борьба с дискриминацией пропагандистских ресурсов Кремля, а из экзотики – урегулирование имущественных прав на навоз. Имитация бурной деятельности должна послать всем трансферантам сигнал, что "царь" хочет ещё посидеть на престоле.

Также Путин решил покосить ряды ястребов и провел рокировки. На пост вице-премьера завели Дениса Мантурова, который будет вести борьбу с беспрецедентными санкциями и развивать импортозамещение. То, с каким озверением "патриоты" грызут Мантурова, указывает на высочайшую конфликтность между группировками. Вертикаль из-за "СВО" дала множество трещин, а сама система полна пробоин. Бывшего вице-премьера Борисова перекинули на позицию директора "Роскосмоса". Соответственно одиозного балаганщика Рогозина пнули под зад. Но Путин хорошо понимает, что вонючий клоп без должности будет портить атмосферу. Чтобы окончательно захоронить фашиста с батутом, его собираются сослать на временно оккупированные территории Украины. Там идёт планомерная ликвидация коллаборантов, а значит нужно заполнять пустующие вакансии, и есть надежда, что мимо туши Рогозина партизаны не промахнутся. Не зря Володин намекает на новые внеплановые сборы Госдумы.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/679

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