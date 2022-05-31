Путин на вынос

Людоедский режим в Кремле завел страну в худшую по своей тупиковости ситуацию во всей ее многовековой истории. Россия на последнем издыхании и трещит по швам в зоне мощнейшей турбулентности, созданной лично Путиным . Теперь стала ясна причина, по которой такие очковтиратели как Володин или Кадыров отождествляют существующий режим исключительно с Путиным. Это копирование фюреризма – в случае краха диктатуры на грядущих трибуналах всю тяжесть вины сбросят на поверженного вождя.

По такой же логике действует и многонациональная российская орда. По данным ВЦИОМ, 81% россиян доверяет Путину. Это позиционируется как консолидация вокруг диктатора. Действительность более тривиальна. Путинская поддержка не из области осознанного выбора, она порождена эмоциями, ведь пропаганда отключила мозги "глубинного народа". Опросы показывают, что основной массе все равно, почему и для чего гибнут десятки тысяч молодых парней в провальной украинской гекатомбе. Они всю ответственность перекладывают на Путина: "жираф большой – ему видней". Так было и с культом личности Сталина, пока его соратники не оправили "хозяина" на тот свет, а потом строили свои карьеры на десталинизации. По законам истории Путина ждёт такая же развязка. Для инициирования "нормализации" с Западом необходимо для начала вынести на блюде отрубленную голову ущербного коротышки.

Есть признаки, что подобная операция уже идёт полным ходом.

Контекстом текущего момента выступает обострение ситуации с трансфером власти. Путин оказался в самой уязвимой за последние 22 года позиции. С каждым днём по отношению к нему лично возрастают ожидания народа и элит. Но вождь с каждым днём становится все более и более недееспособным. Стремительное ухудшение здоровья с появлением признаков прогрессирующей онкологии, преклонный возраст, растущая психическая неуравновешенность и мнительность обесценивают Путина в глазах близкого окружения, имеющего доступ к реальным данным о его состоянии. Трагедия вождя в том, что у него, как и у Назарбаева, нет наследника мужского пола, а его секретные дочери никому не известны. Как показало стремительное падение елбасы, передать власть чужим людям – подписать себе смертный приговор.

Касательно стратегической стороны удручающего положения Путина бросается в глаза два момента. Во-первых, развязав войну против Украины, лидер-гопник не продумал никакого антикризисного плана. Россия совершенно не готова к долгосрочному противостоянию. Взять того же оленевода Собянина, который сначала бравировал возрождением "Москвича", а потом быстро присел, заявив, что даже советского задела в автопроме нет. И так абсолютно везде. Путин думал, что его снова будут "умиротворять", что удастся воспользоваться расколами среди стран Запада, что на все закроют глаза. Мастер многоходовок просчитался и сел в калошу.

Во-вторых, крах "спецоперации" разрушил спайку Путин–Шойгу. Теперь бывший чекист взял на себя руководство невойной. Но никаких успехов на фронте от этого, конечно, нет, ведь это не со стерхами летать, тут одними директивами и пиаром ничего не решить.

Похоже, данная ситуация формируется искусственно, ведь перегруженный военной рутиной старческий мозг толком ни политикой, ни экономикой, ни войной руководить не способен. Зато теперь окружение точно может повесить все поражения на плешивого лузера. Лучше всего ситуацией сейчас владеют два человека в путинском окружении. Это глава Совбеза Николай Патрушев, который все годы путинизма был серым кардиналом, и наконец, активно выходит в публичную плоскость. Также раскачивает лодку куратор внутренней политики в АП Сергей Кириенко. Посетив Донецк и Мариуполь, он воочию увидел крах путинизма. Четверть века назад Кириенко рассматривался преемником Ельцина и теперь чувствует, что появился шанс реализовать отложенную мечту. Их время пришло.

Источник: https://t.me/sytosokrata/643

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