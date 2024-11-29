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путин намерен и в дальнейшем использовать Казахстан для обхода санкций - ISW

путин намерен и в дальнейшем использовать Казахстан для обхода санкций - ISW

путин и президент Казахстана Токаев подписали совместное заявление об углублении российско-казахстанского стратегического партнерства в рамках усилий россии по установлению "нового мирового порядка".

«кремль, вероятно, намерен углубить экономические и транзитные отношения с Казахстаном, отчасти для того, чтобы продолжать использовать Казахстан в качестве ключевого посредника для облегчения схем обхода санкций», - говорится в обзоре ISW.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/46336

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