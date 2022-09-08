Путин отказался верить в потери от войны и пригрозил остановить поставки всех энергоносителей - Moscow Times

Россия ничего не потеряла в результате войны с Украиной, заявил карлик, обращаясь к гостям Восточного экономического форума, среди которых оказались лидер военной хунты Мьянмы и посол КНДР. Решение начать вторжение, которое принесло России международную изоляцию и санкции, которых страна не видела со времен СССР, по словам Путина, было принято «сознательно».

Хотя из России ушли больше тысячи иностранных компаний, авиаотрасль осталась без иностранных самолетов, банки были отключены от мировых валют и системы SWIFT, в стране рухнули автопром, металлургия и вагоностроение, а правительство спрогнозировало экономике крах, какого не было с распада Союза, — по мнению президента, сложившаяся ситуация принесла России плюсы.

«Главное приобретение — укрепление нашего суверенитета», — сказал Путин.

«Вообще ничего не будем поставлять, — пригрозил Кремлевский упырь. — Ни газ, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут — ничего. И нам останется только одно: приговаривать „Мерзни, мерзни, волчий хвост“».

Ага… Россия до войны получала половину всех экспортных доходов за счет продажи нефти и газа — 241 млрд долларов из 490 млрд в 2021 году. Прекращение поставок газа в Европу лишит бюджет 400 млрд рублей.

Расхлебывать вторжения в Украину придется нескольким поколениям россиян: в пессимистичном сценарии даже в 2030 году экономика не восстановится от провала ВВП, который будет продолжаться три года и составит 11,9%.

Фееричный отморозок.

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16770

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