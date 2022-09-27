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путин рассчитывает на то, что Европа и США сдадутся перед лицом его шантажа и бахвальства

путин рассчитывает на то, что Европа и США сдадутся перед лицом его шантажа и бахвальства

После военных поражений, недостаточной помощи от Китая и давления Индии и Турции с целью прекратить войну путин рассчитывает на то, что Европа и США сдадутся перед лицом его шантажа и бахвальства - пишет Atlantic Council (https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react-putin-rolls-the-dice-on-escalation-in-ukraine-what-will-happen-next/#Fried).

путин рассчитывает, что его угрозы, нехватка энергоносителей и некоторые политики могут заставить США и Европу «нажать» на Украину, чтобы она сдалась во имя «мира».

путин пошел на эскалацию из отчаяния, а не из уверенности. Сопротивление ВСУ оказалось более эффективным, чем кто-либо ещё ожидал. путин также должен бороться с растущей внутренней оппозицией войне.

Многое решается на поле боя. Подкрепления РФ еще какое-то время не будут готовы, и ВСУ могут продолжить отвоевывать захваченное. Для этого США и европейским странам необходимо поддерживать поток оружия в Украину.

путин начал войну без веской причины и, похоже, не может ее выиграть. Он не имеет сил, чтобы соответствовать его собственному бахвальству.

#аналитика #россия

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3435

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