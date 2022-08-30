путин рекордными темпами продает россию. Недорого

В июле Китай побил рекорд по покупке и вывозу золота из россии. В июле 2022 г. китайцами было куплено металла на $108,8 млн.

Это в 8,6 раза больше, чем в июне 2022 года ($12,7 млн), и в 50 (!!!) раз больше, чем в июле 2021 ($2,2 млн).

На продажу, сообщают источники в рф, идет необработанное или полуобработанное золото.

Нужно же чем-то платить пушечному мясу, которое набирают на войну за рекордные для нищей россии деньги.

Есть и другие хорошие новости. Газпром ежедневно сжигает газа на 10 млн. долларов. Просто чтобы он не достался никому.

При этом треть населения россии прозябает в негазифицированных регионах.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/1870

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