путина ждет Гаага

Минюст Германии озвучил свою позицию: - путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге.

- Российский диктатор владимир путин отдает кровавые приказы, терроризируя мирное население Украины. Он сам признался в военных преступлениях, совершенных против человечества. Дело против диктатора будет рассматривать Гаагский международный трибунал, - заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Когда подобное громкое заявление делает наш чиновник, то мы понимаем, что он озвучивает желания украинцев. Но когда такое заявление делает немецкий министр, то это не только позиция Германии, но и перспективы для путина. Реальные перспективы.

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