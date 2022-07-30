Путинисты повторили гибридную Катынь в Еленовке

"Можем повторить" – кичливый лозунг путинских турбопатриотов, которые много лет воспроизводят его, обосновывая самые бесчеловечные злодеяния неким правом победителя во Второй мировой войне. Под таким соусом захватывали Крым, восемь лет терроризируют Донбасс, а с началом "спецоперации" – и всю Украину. За Z-террористами тянется столь долгий кровавый след, что аль-Каида, ИГИЛ, Талибан, Хезболла и все прочие террористические организации нервно курят в сторонке и склоняют свои тюрбаны перед истинной матерью террора – Россией. Не имея ресурсов для ведения конвенционной войны, Москва компенсирует свою слабость террором жертв. В Украине это особенно заметно сквозь призму бесконечно печальных трагедий Бучи, Ирпеня, Мариуполя, Харькова, Николаева и других городов.

Именно осознавая усиливающийся российский террор, на глобальном уровне стали искать способы обуздания рашизма.

К примеру, Сенат США призвал Белый дом признать РФ страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно 28 июля. Американские законодатели призывают Государственный департамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели «бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин». На уровне ООН предпринимаются коллективные усилия для изолирования Z-бешенных, ведь им плевать на эту организацию. Тем более путинские выродки даже смеют требовать наложить эмбарго на военную помощь Украине со стороны стран-партнеров. На лицо констатация поражения Кремля в его авантюре, сулящего крах режима.

В аккурат перед экстренным заседанием Совбеза ГРУ по традиции получила установку креативно поддержать российских горе-дипломатов. Заготовка фанерной команды Шойгу вышла шаблонной, однако крайне ужасной. На базе устоявшейся практики путинские военные преступники решили снова обстрелять территорию "ДНР". Для обеспечения нужной пропагандистам картинки был выбран крайне специфический объект – колония в Еленовке. Весь мир знает, что в этом посёлке пророссийские сепаратисты удерживали в крайне бесчеловечных условиях украинских военнопленных, в т.ч. защитников "Азовстали".

Если посмотреть на динамику фронта на данном участке, то у россиян уже нет ресурсов для удержания оккупированной территории. Здешние батальоны "Спарта" и "Оплот" фактически разбиты, и счёт идёт на дни, когда в Еленовку войдут украинские силы, чтобы освободить своих. В том числе под давлением этого обстоятельства Москва решила разыграть циничную антиукраинскую ИПСО.

29 июля Россия совершила теракт на территории колонии. Был уничтожен барак с украинскими удерживаемыми лицами. Погибли 53 человека, а 75 получили ранения. При этом по имеющейся информации людей специально перевели туда за несколько дней до трагедии.

За дело моментально взялись военкоры-падальщики. Руденко с ВГТРК опубликовал видео, на котором видны обгоревшие тела погибших и оторванные конечности. Пропагандисты РИА Новости показали якобы обломки ракеты HIMARS, с места удара по колонии. Хотя характер обгорания тел указывает, что взрыв произошёл внутри барака. Для задабривания маргиналов, критикующих Путина, было решено не обменивать "азовцев", а казнить их таким адским способом.

Совокупность фактов разоблачает циничную провокацию, стандартную акцию ГРУ под фальшивым флагом. Хотя из каждого российского утюга звучат злопыхания в адрес Украины, ни у кого нет сомнений касательно выгодопреобретателей очередного резонансного военного преступления России.

Внуки расстрельных команд из НКВД опять повторяют дедовские "подвиги". Еленовка стала гибридной Катынью, организованной самыми оторванными террористами современности в погонах ГРУ. Погибших к жизни не вернуть. Можно лишь принять меры, чтобы трагедия не повторилась вновь.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/691

Новости портала «Весь Харьков»