Путинские многонационалы в поисках новых жертв

Удравшая в из-под Киева и Чернигова в Беларусь российская орава военных преступников, убийц, насильников, грабителей и мародеров продолжила свою преступную деятельность на территории страны-сателлита. В Мозыре, где концентрируются ошметья путинских террористов, произошло страшное групповое изнасилование местной 20-летней студентки тремя пьяными российскими вояками.

Как выяснилось от жертвы, она вечером возвращалась домой из пиццерии после встречи с друзьями. Внезапно возле нее остановилась грузовая военная машина с тремя солдатами РФ, предложившими познакомиться. Студентка категорически отказалась. Но разгоряченных алкоголем уродов это не остановило. Они схватили белоруску и силой затащили в грузовик.

Возбужденные Z-самцы держали жертву за волосы головой вниз, чтобы скрыть куда ее везут. Они угрожали девушке смертью, если она закричит, приговаривая: "не хотела знакомиться по-хорошему, будет по-плохому". После этого изнасиловали и выкинули из автомобиля, забрав деньги и вырвав сережки.

Самое страшное в этой трагедии то, что жертва боится обращаться в белорусскую милицию из-за страха расправы. Насильники, у которых дымели пни, видели ее студенческий билет и пригрозили убийством в случае подачи заявления.

По всей видимости данный случай, ставший достоянием общественности далеко не единственный в Гомельской области, но идёт замалчивание всех эпизодов сексуального насилия россиян, чтобы не вызвать разрежение Кремля.

Но, увы, следует опасаться пандемии сексуальных преступлений со стороны российских военных. Во-первых, только часть российских батальйонно-тактических групп перебрасывают на другие фронты. Но сама Беларусь находится под непризнаваемой военной оккупацией России, как Чехословакия в 1968 году после подавления СССР "Пражской весны". Это значит, что оккупант, после разоблачения резни в Буче, может вести себя ещё более жёстко. Во-вторых, многомесячные пребывание в далёкие от родных аулов, сакль и юрт вызывает сильнейший спермотоксикоз у российских многонационалов. Сексуальную агрессию это zверье сбрасывает на все что движется. В-третьих, российское командование специально отправило на войну как можно больше нерусских, чтобы у них не было жалости к славянскому населению Украины. Однако в глазах кавказцев, якутов и прочих какой-то большой разницы между украинцами и белорусами нет. Потому они сегодня геноцидят украинцев, а завтра с легкостью возьмутся и за беларусов.

Парадоксально, но циркулирует масса сообщений, что местное население Смоленской, Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей само боится Z-неудачников, как огня. Ведь обезумевшей своре убийц, насильников и мародеров все равно кого резать, насиловать, грабить. Беларуские и российские города и села по маршруту передислокации сил вторжения на Донбасс пребывают в состоянии повышенной нервозности перед лицом непредсказуемых многонационалов. Ведь растаптывание людского достоинства "силовиками" при путинизме расцвело ещё задолго до войны, а сейчас жизнь рядового россиянина и подавно ничего не стоит на фоне бесконечного потока гробов из Украины. Выжившие участники вторжения, которых демобилизируют уже чувствуют себя новой кастой избранных, им все должны за борьбу с "нацистами". Пока Кремль и его прислужник Лукашенко продолжают кампанию замалчивания ужасов войны и ее последствий, все факты о сексуальных и прочих тяжких преступлениях слетевших с катушек путинских многонационалов умалчиваются. Но впереди россиян, а также их белорусских сообщников, ждет очередная травма от раскрытия подлинного нелюдской личины птенцов из гнезда Шойгу.

Источник: https://t.me/zloyodessit

Новости портала «Весь Харьков»