Путинские воры готовятся к бегству из России: Спрос на кипрские паспорта взлетел на 50%

Пандемия Covid-19, ограничения на авиасообщение и закрытие границ на неопределенный срок - резко увеличили тягу к иностранной недвижимости и второму гражданству у путинских воров.

С начала года спрос на покупку жилья за рубежом от российских клиентов взлетел на 20%, а по самым популярным направлениям, включая Кипр, Италию и Испанию, - на 50%.

Такие данные приводит в исследовании консалтинговая компания Knight Frank. Ключевым критерием выбора для россиян становится возможность оформить ВНЖ или получить гражданство новой страны, цитирует Коммерсант директора по зарубежной недвижимости Knight Frank Марину Шалаеву.

По ее словам, сказывается неопределенная ситуация с авиасообщением, а также то, что в охваченных кризисом европейских странах жилье можно купить с большим дисконтом - до 40% в Тоскане и до 25% на Кипре.

Ограничения на передвижение по миру укрепили россиян в желании получить второй паспорт, чтобы иметь возможность покинуть страну в любое время, соглашаются с коллегами консультанты из Golden Brown Cyprus.

По их оценке, в январе-мае 2020 граждане РФ на 30% больше заявок на покупку кипрской недвижимости.

Одновременно растет спрос на паспорта стран Карибского бассейна, где программы гражданства в обмен на недвижимость одни из самых дешевых. По данным Russia Sothebys International Realty, спрос на карибские паспорта у российских клиентов подскочил на 20%.

Река украденных путинскими ворами денег продолжает течь на Кипр даже несмотря то, что условия для получения гражданства становятся жестче. С мая прошлого года для этого нужно вложить 2 млн евро в покупку недвижимости, внести по 75 тысяч евро в Фонд исследований и инноваций и Кипрскую организацию земельного развития. Кроме того, соискателей обязаны в течение пяти лет с момента получения гражданства сохранять сделанные инвестиции.

По официальным данным отток капитала из России составляет примерно 20-30 млрд долларов в год. Эту сумму владельцы бизнеса выводит из страны в виде прямых инвестиций за рубеж, оценивает ING Bank. Эти деньги уходят в капитал офшорных структур, и прибыль паркуется за пределами страны.

Кипр остается самым популярным направлением: на начало года россияне инвестировали на острове 200 млрд долларов - сумму, в 9,5 раз, превышающую кипрский ВВП. За последние пять лет она выросла на 84 млрд долларов, или 74%.

Между тем политолог Валерий Соловей, прогнозирующий серьезный политический кризис уже этой осенью, который может перерасти в массовые выступления людей и кровопролитные столкновения, сообщил, что по данным его источников вывоз капитала и золота из России членами банды Путина вырос в последние месяцы в разы ВИДЕО.

По его словам, речь идет о кубических тоннах долларов и тоннах золота. Кроме того, политолог сообщил, что среди членов банды Путина также небывало вырос спрос на различного рода оккультные практики и гадание.

Напуганные надвигающимися событиями министры и крупные подельники кремлевской банды пытаются с помощью потусторонних сил узнать примерную дату, когда нужно бежать из России, чтобы к этому времени были наготове их личные самолеты.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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