Начальник Генерального штабу Валерій Герасимов заявив, що путін наказав розширити у 2026 році буферну зону в Сумській та Харківській областях України поблизу кордону з росією, повідомляє Reuters.

Герасимов стверджує, що його війська просуваються на північному сході України.

Угруповання "Північ”, сформоване на початку 2024 року, діяло на північному сході України, прагнучи створити буфер уздовж кордону та намагаючись відтіснити українські війська туди для подальшого просування.

"путін неодноразово малював буферну зону як спосіб відсунути українські сили та озброєння далі від кордону росії, посилаючись на обстріли через кордон та атаки безпілотників на такі регіони, як Бєлгород та Курськ. Київ відкинув буферну зону москви, назвавши її ідеєю, яку росія використовує для виправдання глибших вторгнень на територію України. Президент Володимир Зеленський заявив, що плани москви щодо Сум та Харкова є «божевільними» і зустрінуть опір, оскільки Україна захищає ці регіони", – повідомляє видання.

Війна росії в Україні уже в січні перевершить за тривалістю напад Німеччини на СРСР

"росія наближається до похмурої віхи: до середини січня «спеціальна військова операція» президента Володимира путіна в Україні триватиме довше, ніж війна на Східному фронті, яка розпочалася з вторгнення Німеччини в Радянський Союз у червні 1941 року та завершилася падінням Берліна у травні 1945 року", – пише CNN.

Саме те, що росії не вдається повторити успіхи Радянського союзу у Другій світовій війні, може пояснювати заяви путіна про отримання українських територій за будь-яку ціну та погрози "Орешніком", які спрямовані не стільки на Україну, скільки на Європу.

"путін відомий своєю одержимістю Другою світовою війною, а офіційне шанування перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною є частиною ідеологічного клею, що об'єднує російську державу. путінська росія навіть стала свідком реабілітації Йосипа Сталіна, комуністичного диктатора, який провів безжальні чистки в 1930-х роках, перш ніж очолити свою країну в тому, що в росії відомо як Велика Вітчизняна війна, – повідомляє CNN. – Але майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну, лідер кремля не може здобути вирішальну перемогу над Києвом: росія контролює близько 20% території України, війна, за оцінками, коштувала москві понад мільйон жертв, і, мабуть, найбільшим порушенням воєнних цілей путіна є те, що президент України Володимир Зеленський залишається при владі".

Справжня причина війни в Україні – не вступ до НАТО

Німецьке видання Bild опублікувало статтю "33-річний документ викриває брехню путіна про НАТО", у якому публікує уривки публікації російської газети "Известия" за 1992 рік.

"Для господаря кремля Володимира путіна це червона лінія: бажання України вступити до НАТО. Він неодноразово пов'язував агресивну війну проти свого сусіда з наративом про те, що західний оборонний альянс є загрозою для росії, і що вона стає дедалі ближчою. Але 33-річна газетна стаття доводить, що страх перед НАТО – це лише привід для зведення старих рахунків з Києвом", – пише журналістка Джуді Герст.

У статті за 92-рік, копію якої вона публікує, журналіст Валерій Вишутович описує зустріч між тодішнім послом України в росії та російським політиком Сергієм Бабуріним.

"Бабурін – політик-націоналіст, який спочатку мав намір балотуватися проти путіна на президентських виборах минулого року (пізніше він знявся з перегонів). Бабурін тоді поставив українцю суворий ультиматум: «Або Україна стає частиною росії – або буде війна!» Якщо не буде возз'єднання двох держав, «конфлікти між Україною та росією існуватимуть завжди», – заявив росіянин. Сьогодні світ знає: саме так і сталося", – йдеться у статті.

Уже тоді суперечку спричинили рухи за незалежність у Криму (з 1954 року півострів належав Українській Радянській Республіці, а після розпаду Радянського Союзу – незалежній Україні). У 1992 році на півострові були здійснені серйозні спроби відокремитися від України. Київ зміг запобігти цьому, лише надавши Криму широку автономію.

"Бабурін вважав фактичну передачу Криму незалежній Україні російським парламентом у 1991 році «незаконним актом». Він відомий як палкий захисник радянських лідерів і оплакував розпад СРСР — те, що він поділяє з путіним. За словами путіна, Крим має статус «священного місця» для російського народу. Він стверджує, що з його анексією у 2014 році відновив «історичну справедливість». Це призводить до висновку, що москва ніколи не була стурбована самообороною, а завжди прагнула територій та повернення до кордонів, що були до 1991 року. ТОМУ ЩО: Розширення НАТО на схід почалося лише через вісім років – зі вступом Польщі, Чеської Республіки та Угорщини", – зауважує авторка матеріалу Джудіт Гьорст.

Джерело: espreso.tv

