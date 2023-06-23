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путін напряму закликає військовослужбовців рф помирати в Україні, щоб «заробити авторитет»

путін напряму закликає військовослужбовців рф помирати в Україні, щоб «заробити авторитет»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Під час зустрічі кремлівського диктатора з випускниками військових вишів росії йому зачитали останні слова підполковника антонова, який загинув під Бахмутом.

путін у відповідь сказав, що антонов повторив подвиг радянського командира ескадрильї Гастелло і (фактично, благословляючи випускників на загибель в Україні) закликав їх наслідувати подвиги дідів-переможців: «Пам’ятати, що авторитет заробляють своїм прикладом».

Прозвучало не надто натхненно. Навіть для прокремлівських ресурсів.

Нагадаємо, ситуація з офіцерським складом в окупантів вкрай важка. Станом на середину червня підтверджено загибель в Україні понад 2150 офіцерів російської армії та інших силових структур.

Нещодавно підтвердилася загибель п’ятого за час війни російського генерала – начальника штабу 35-ї загальновійськової армії горячова.

Тож подальшій долі російського молодого офіцерського гарматного м’яса в Україні не позаздриш. Особливо з огляду на те, що за них цю долю обрав путін.

Джерело: https://t.me/spravdi/30658

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