Путін не зупиниться в Україні: дипломат назвав країни, які хоче завоювати Росія

Кремлівський диктатор хоче повернутися до кордонів Російської імперії та домогтися контролю над низкою країн Європи.

Таку думку висловив американський дипломат Роберт Пірсон у статті на The Hill. За його словами, до списку потенційних жертв Путіна входять не лише Естонія, Латвія та Литва, а й Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Молдова.

Молдова, нагаю, відмовилася продати нам літаки Міг 29, які застаріли та які вони кілька років не можуть продати на аукціоні, бо бояться розізлити Московію.

Источник: https://t.me/c/1248149892/14301

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