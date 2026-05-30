путін витратив 26 мільярдів доларів на довголіття

путін витрачає мільярди доларів на дослідження різноманітних методик у сфері боротьби зі старінням. Серед них - друк органів, використання міні-свиней та вплив наднизьких температур, про це пише The Wall Street Journal (https://www.wsj.com/world/russia/putin-longevity-antiaging-92dee6e8).

За даними видання, минулого місяця російський уряд оголосив, що вчені розробляють генну терапію, спрямовану на уповільнення клітинного старіння, в рамках "Нових технологій збереження здоров'я" - ініціативи путіна з продовження життя вартістю 26 млрд доларів.

Дослідження щодо збільшення тривалості життя очолюють дві особи, близькі до путіна: його дочка Марія Воронцова, ендокринолог, яка курує державні генетичні програми, та фізик Михайло Ковальчук, керівник Курчатовського інституту, брат близького соратника путіна Юрія Ковальчука, банкіра та медіаінвестора.

Як повідомляє WSJ, призначені путіним вчені зосередилися на двох ключових технологіях: біодруку (3D-друку живих тканин) і ксенотрансплантації (вирощуванні людських органів всередині міні-свиней - породи свиней, що вважається генетично сумісною з людиною).

російські вчені стверджують, що їм вдалося здійснити біодрук людської хрящової тканини та щитоподібної залози миші, і заявляють про плани щодо заміни людських органів до 2030 року.

Аналогічні терміни обговорюються і для вирощування органів всередині свиней.

