Рада ухвалила безкомпромісне рішення щодо корегувальників вогню: як каратимуть

Український парламент посилив покарання для корегувальників вогню. Змінено процедуру запобіжного заходу - тепер вони не зможуть вийти на волю під заставу до суду.

Про ухвалення законопроєкту №7431 написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

За даний проєкт закону у цілому проголосували 282 народні обранці.

В Україні щодо корегувальників правоохоронці заводять справи за частиною 3 статтею 114-2 Кримінального кодексу "Несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів, рух, переміщення або розміщення ЗСУ".

У разі доведення вини - корегувальників карають арештом на 8-12 років.

Джерело: apostrophe.ua

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