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Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока

Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока

Об этом пишет The Sun.

В убийстве подозревают 25-летнего британского бизнесмена польского происхождения Яна Ежи Лагоду-Филиппова, который имел рекламный бизнес, зарегистрированный в Лондоне.

Алена раньше участвовала в его фотосессиях. Они вдвоем зашли в номер отеля - и больше девушку никто не видел. Подозрения у охранников вызвало то, что Лагода-Филиппов слишком торопился, покидая гостиницу.

Водитель такси, в которое сел поляк, рассказывает: "Он сказал мне через Google Translate, что хочет поиграть в казино. Когда он не смог найти подходящее место для игры, то попросил меня через приложение помочь ему расчленить тело его подруги".

"Ее лицо было окровавлено, а голова частично отрезана глубоким порезом от шеи до левого плеча. Левая рука жертвы также была отрезана по запястью, а на груди врачи скорой помощи обнаружили ножевое ранение. Рядом с телом полицейские обнаружили окровавленную пилу, купленную в соседнем строительном магазине", — описывает The Sun место преступление.

Лагоду-Филиппова задержали в понедельник вечером на пограничном пункте пропуска.

Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока

Расчлененный труп 24-летней модели из Украины Алены Савченко нашли в одном из отелей Бангкока

https://t.me/vekha/65294

Новости портала «Весь Харьков»

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