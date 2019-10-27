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Расстрелянный в Харькове “Тайсон” проходил свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы

Расстрелянный в Харькове “Тайсон” проходил свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы

У правоохранителей нет доказательств связи Бороха-“Тайсона” с убийством российского парламентария Вороненкова.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры г. Киева Надежда Максимец в своем Facebook.

«Убитый в Харькове мужчина действительно был свидетелем в производстве по убийству Дениса Вороненкова. И хотя он задерживался в 2017 году одновременно с одним из подозреваемых, в ходе следствия доказательств, которых было бы достаточно для предъявления ему подозрения, добыто не было. Несмотря на то, что погибший был знаком и имел родственные связи с человеком, которому пока предъявлено обвинение в убийстве Вороненкова, мы можем предполагать, что какие-то обстоятельства совершения этого преступления ему могли быть известны. Однако, подчеркиваю, что сам он такой информации следствию не сообщил и прямых доказательств этому у нас нет», – написала Максимец.

Напомним, что 25 октября в Харькове был расстрелян Владимир Борох по прозвищу “Тайсон“, один из фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Второй пострадавший – Георгий Исаков, один из членов пророссийской сепаратистской организации “Оплот”.

Денис Вороне́нков (1971 -2017) — российский политик. Депутат Государственной думы, член фракции КПРФ. Эмигрировал в октябре 2016 года в Украину, что объяснил преследованием со стороны ФСБ.

Убит 23 марта 2017 года в центре Киева, на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской. По результатам расследования Генеральной прокуратуры Украины, первый супруг Марии Максаковой, жены Вороненкова, “вор в законе” Владимир Тюрин был назван организатором убийства Дениса Вороненкова. В апреле 2019 года Мария Максакова под присягой заявила, что ее мужа «не убивали ни ФСБ, ни бывший муж Владимир Тюрин», а само убийство носило экономический характер.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

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