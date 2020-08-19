Разбойное нападение на автозаправку в Изюме: пассажир такси с пистолетом в руках требовал заправить машину

19 августа около 00:50 в Изюме, угрожая оператору автозаправочной станции предметом, похожим на пистолет, мужчина требовал заправить автомобиль такси, на котором приехал в качестве пассажира.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, мужчина находился в неадекватном состоянии и пытался скрыться от правоохранителей. У него изъяты травматический пистолет, патроны, складной нож и другие вещественные доказательства, что были направлены на экспертное исследование.

Водитель такси, который привез злоумышленника на заправку, сразу покинул место происшествия, как только увидел, что совершает его клиент.

Как выяснилось, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он привлекался к уголовной ответственности за вымогательство, незаконное обращение с оружием и похищение человека.

По факту происшествия следователи Изюмской полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости