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Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта "Борисполь" - ГПУ

Разоблачена преступная схема компании МАУ, которая завладела 10 млн грн аэропорта Борисполь - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию, что между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" был заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта. На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведены санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается".

Новости портала «Весь Харьков»

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