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Реалии «русского мира»: оккупанты на Херсонщине вводят рабство

Реалии «русского мира»: оккупанты на Херсонщине вводят рабство

На временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты заставляют фермеров отдавать большую часть будущего урожая и сеять только те зерновые, которые они укажут. Об этом написал в Facebook эксперт Центра ближневосточных исследований и политолог Сергей Данилов.

«Хроники оккупации Херсона. Русские вводят рабство. Позволили фермерам сеять только зерно и подсолнечник. Требуют, чтобы фермеры соглашались бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам», — написал он.

По его словам, многие фермеры отказываются от такой кабалы.

Кроме этого, в Чаплинском районе области рашисты заставляют фермеров своей техникой копать окопы.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

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