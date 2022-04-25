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Реалии «русского мира»: оккупанты на Херсонщине вводят рабство
На временно оккупированных территориях Херсонской области российские оккупанты заставляют фермеров отдавать большую часть будущего урожая и сеять только те зерновые, которые они укажут. Об этом написал в Facebook эксперт Центра ближневосточных исследований и политолог Сергей Данилов.
«Хроники оккупации Херсона. Русские вводят рабство. Позволили фермерам сеять только зерно и подсолнечник. Требуют, чтобы фермеры соглашались бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам», — написал он.
По его словам, многие фермеры отказываются от такой кабалы.
Кроме этого, в Чаплинском районе области рашисты заставляют фермеров своей техникой копать окопы.
Источник: sprotyv.info