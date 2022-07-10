Регионы рф отказываются восстанавливать «лднр»

Регионы россии не спешат участвовать в «добровольной» программе по восстановлению городов Донбасса, которые были уничтожены артиллерией вооруженных сил рф.

Об этом сообщает Флот2017 со ссылкой на расследование «Медузы».

Отправить какие-то средства на восстановление оккупированных территорий согласились только 18 субъектов россии, чем были очень недовольны в администрации российского президента.

Ранее в администрации российского фюрера постановили взять шефство российским регионам за так называемыми «ЛНР» и «ДНР».

В частности, взять шефство над так называемой ДНР доверили таким регионам:

1. Донецк — Москва

2. Мариуполь — Санкт-Петербург

3. Макеевка — Свердловская обл.

4. Горловка — Кузбасс

5. Енакиево — Ленинградская обл.

6. Харцызск — Нижегородская обл.

7. Снежное — Самарская обл.

8. Ясиноватая — Челябинская обл.

9. Кировское — Якутия

10. Дебальцево — Хабаровский край

11. Докучаевск — Владимирская обл.

12. Амвросиевский р-н — Амурская обл.

13. Волновахский р-н — ЯНАО

14. Володарский р-н — Липецкая обл.

15. Донецкий и Торезский электротехнические заводы — Чувашия

16. Новоазовский, Тельмановский р-ны — Московская обл.

17. Першотравневый р-н — Курская обл.

Взять шефство в так называемой «ЛНР» доверили:

1. Луганск — Москва

2. Алчевск — Вологодская обл.

3. Красный Луч — Башкирия

4. Свердловск — Красноярский край

5. Ровеньки — Коми

6. Брянка — Брянская обл.

7. Краснодон — Тюменская обл.

8. Первомайск — Калужская обл.

9. Антрацитовский р-н — Ставрапольский край

10. Беловодский р-н — Новосибирская обл.

11. Марковский, Меловский и Новопсковский р-ны — Воронежская обл.

12. Новоайдарский р-н — Тамбовская обл.

13. Сватовский р-н — Саратовская обл.

14. Свердловский р-н — Красноярский край

15. Славяносербский р-н — Алтайский край

16. Станично-Луганский р-н — Волгоградская обл.

17. Старобельский р-н — Севастополь

Первый замглавы администрации президента рф Сергей Кириенко ранее признал, что «восстановление» оккупированного Донбасса будет оплачено за счет федерального бюджета россии ценой снижения уровня жизни населения страны. Он активно продвигал идею «шефства», предложенную владимиром путиным, и призывал глав российских регионов начать финансировать восстановительные работы. Но откликнулись на призыв путина всего 18 глав регионов. Российские власти остались недовольны этим результатом, и в результате шефство стало принудительным.

Тем губернаторам, которые не захотели «поддерживать Донбасс», дали понять, что их «рано или поздно нагнут», ссылается росСМИ на источника.

Теперь к принудительной системе шефства будут привлекать всех, кроме откровенно дотационных регионов, которым нечем делиться. Кроме того, на фоне предстоящих выборов в кремле решили не трогать те места, где наблюдается «социальная напряженность». Речь идет о городах, где поддержка «единой россии» сильно снизилась в последние годы.

Право выбора, каким муниципалитетам Донбасса помогать, было только у Москвы и Санкт-Петербурга.

Вместе с деньгами на Донбасс путин планирует отправлять российских чиновников, поскольку к местным террористам доверия у него нет.

Источник: sprotyv.info

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