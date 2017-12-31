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Регионы РФ помогают террористам «днр» создать видимость «международной субъектности»

Регионы РФ помогают террористам «днр» создать видимость «международной субъектности»

Главари псевдореспублики «днр» продолжают работу по созданию впечатления получения «международной субъектности».

Во время пребывания «делегации» под предводительством «председателя народного совета днр» Пушилина в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра (РФ), было подписано соглашение между «Русским центром» (также возглавляет Пушилин) и Общественной палатой указанного округа. Отдельно следует учесть, что на территории Тюменской области, в состав которой входит Ханты-Мансийский АО - Югра, традиционно проживает много выходцев из Донецкой области.

Источник: sprotyv.info

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