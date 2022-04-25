Репости на підтримку росії та «спецоперації» в Україні: затримано колаборанта

На Харківщині у колабораційній діяльності викрито 46-річного мешканця Красноградського району, повідомляє прокуратура Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Красноградщини на своїй сторінці у соціальній мережі поширював відео на підтримку дій та рішень країни-агресора на території України. Меседж репостів: повне заперечення злочинних дій російських окупантів та підтримка так званої «спецоперації», яку проводить рф.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

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