Реєстраторка, яка виводила харківську нерухомість, піде під суд

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно державної реєстраторки одного з комунальних підприємств Литвинівської сільської ради у м. Чугуїв за фактом зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2018 року до обвинуваченої звернувся чоловік з метою проведення державної реєстрації на нежитлові приміщення по вул. Гуданова в м. Харкові, які перебувають у власності територіальної громади м. Харкова, за іншою особою. Загальна площа нерухомого майна складає майже 260 кв. м, а вартість — понад 3 млн гривень.

З метою отримання неправомірної винагороди жінка зареєструвала в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за особою.

При цьому відповідних правовстановлюючих документів у чоловіка не було, у тому числі рішення уповноваженого органу щодо передачі об’єкта комунальної власності у приватну власність.

Наразі обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости