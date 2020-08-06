Криминал
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06.08.2020 21:30
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Ревизора-инспектора налоговой службы в Харьковской области задержали на получении 50 тысяч гривен взятки (видео)

Ревизора-инспектора налоговой службы в Харьковской области задержали на получении 50 тысяч гривен взятки (видео)

Главного государственного ревизора-инспектора отдела контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГНС в Харьковской области разоблачили на получении 50 000 гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным предварительного расследования, налоговик систематически требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду за содействие в непроведении проверки предприятия и его контрагентов, а также непринятие мер правового реагирования со стороны налоговой службы и других контролирующих органов.

6 августа 2020 чиновника сотрудники ГБР задержали налоговика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины непосредственно после получения неправомерной выгоды в сумме 50 000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления. Предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере) и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.


Агентство Телевидения Новости

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