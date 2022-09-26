Резнёй в Ижевске россиян отвлекают от более масштабной резни - “частичной мобилизации”

В то время как по всей россии прокатилась волна недовольства частичной мобилизацией, с поджогами военных комиссариатов, митингами и даже отстрелом военных комиссаров в средней школе №88 в Ижевске произошло массовое убийство.

Школьник, Артём Казанцев, надел майку с красной свастикой и расстрелял 13 человек в школе.

И вот, с первых же минут федеральные СМИ пишут не о горящих военкоматах и убитом комиссаре, а о том, что неофашизм шагает по россии и несёт угрозу высокодуховному обществу. Неофашизм, спонсируемый Западом и Украиной…

Совпадение? Не думаю!

На протяжении нескольких лет я регулярно публиковал материалы посвящённые тому, что в россии одна из самых больших сетей неонацистских группировок, в сравнении с любой европейской страной. И не просто сеть неонациствующих неформалов.

Так под Санкт-Петербургом долгие годы существовал военный лагерь “Партизан”, в котором проходили обучение члены как российских, так и иностранных неонацистских и экстремистских движений “Третий путь” и “Молодые националисты”. Сам же лагерь “Партизан” управляется правоэкстремистским “Русским имперским движением”.

Примечательно, что среди проходящих в данном лагере “студентов”, которых обучают обращению с оружием, взрывчаткой, рукопашному бою, имеются так же шведы и финны, которые так же примыкают к российским незаконным вооруженным формированиям, а само место находилось под курированием… ФСБ!

Казалось бы, парадокс и диссонанс, Россия, которая мнит себя наследницей СССР и целиком и полностью возлагает на себя лавры победы над нацизмом, культивирует у себя и экспортирует в мир идеи нацизма.

Не парадокс. Россия, будучи неонацистским государством, обвиняла в этом Украину, в ходе своего полномасштабного вторжения в 2022, оправдывая тем самым гибридную оккупацию полуострова Крым и части Донбасса в 2014.

Важно понимать и то, что контролируя практически все неонацистские организации в россии, фсб может использовать имеющийся у них в руках ресурс, для отвлечения внимания общественности и создание фиктивных маркеров.

Какова вероятность того, что Артём Казанцев находился под полным психологическим контролем своего куратора, который смог его убедить пойти и устроить резню в школе. Вчера, сегодня, завтра – не важно. Главное именно тогда, когда это необходимо для создания в обществе нужного психологического эффекта. В свою очередь, сколько сразу же эта резня решает задач для российской пропаганды моментно?

Не удивлюсь, если в истории с резнёй в Ижевске будет найден украинский, европейский и американский след, а россиян будут призывать объединиться перед “коричневой” угрозой. Вот только призывать будут именно те, кто этой угрозой для россиян будут в первую же очередь.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/17031

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