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РФ прискорила паспортизацію бойовиків на Донбасі – Міноборони

РФ прискорила паспортизацію бойовиків на Донбасі – Міноборони

У розвідці стверджують, що до 1 листопада всіх так званих силовиків буде доведено під підпис персональне попередження про звільнення зі служби у разі не отримання російського громадянства

Під час брифінгу речник Міністерства оборони, полковник Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони повідомив, що командування російсько-окупаційних військ намагається прискорити паспортизацію бойовиків, передає "УНІАН".

За його словами, керівництво російсько-окупаційних військ продовжує вживати заходів для прискорення так званої паспортизації особового складу всіх "силових структур", сформованих на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

"У зв'язку з цим, зокрема, запроваджується практика щомісячного заслуховування на засіданнях атестаційних комісій тих командирів з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ, де показник паспортизації буде найгіршим, з подальшим прийняттям рішень про накладення стягнень включно до звільнення з військової служби", – наголосив Праута.

У розвідці стверджують, що до 1 листопада всіх так званих силовиків буде доведено під підпис персональне попередження про звільнення зі служби у разі не отримання російського громадянства до кінця поточного року.

Як повідомляв 5.ua, президент Росії дозволив надавати російське громадянство за спрощеною процедурою не лише жителям ОРДЛО, а й усім, хто проживав на території Донецької та Луганської областей України у квітні 2014 року.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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