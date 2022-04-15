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РФ залучила криміналітет для розхитування ситуації на Одещині — СБУ

РФ залучила криміналітет для розхитування ситуації на Одещині — СБУ

СБУ нейтралізувала потужне злочинне угруповання в Одесі, яке пішло на співпрацю з ворогом і хотіло приєднатися до окупаційної «влади», якщо рашисти захоплять місто, повідомили у відомстві.

В ході масштабної спецоперації СБУ і Нацполу було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах «Еміль Варшавський» і «Пайзулаєв». Колаборанти підтримували зв’язок з представниками рф, «доповідали» їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення.

Деякі члени угруповання записалися до лав Тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових на Одещині.

За інформацією СБУ, викриті особи повинні були «полювати» на правоохоронців і активістів-патріотів.

Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд.

Источник: sprotyv.info

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