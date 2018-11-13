Родители, подозреваемые в пытках умершей 3-летней девочки, пытались сбежать от ареста

В Купянске суд избрал меру пресечения родителям 3-летней девочки, которых подозревают в в пытках, приведших к смерти ребенка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд взял подозреваемых под стражу на 60 суток без возможности внесения залога.

Напомним, 24 сентября в Ковшаровке Купянского района умерла трехлетняя девочка. Мать ребенка заявила, что девочка подавилась яблоком, однако эксперты обнаружили, что ребенка систематически избивали.

Когда матери, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, и ее сожителю объявили о подозрении в пытках (ч2 ст 127 УК Украины), они попытались сбежать, однако были задержаны.

Агентство Телевидения Новости