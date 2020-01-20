Родственницу лесника Сысы подозревают в нападении на журналистов

Это кадры нападения на съемочную группу одного из телеканалов в августе. Тогда журналисты киевского канала приехали в Золочев для расследования коррупционных схем связанных с хищением лесов на Харьковщине. Провести съемку спокойно не удалось - группа агрессивно настроенных людей заблокировала машину съемочной группы, пробила колеса, пыталась отобрать съемочную технику и заставляла удалить весь материал, который удалось снять, а корреспондента Олега Решетняка вообще избили, ему вызвали скорую.

Після чого повибігали, працівники, активісти, агресивний представився юрист. Навіть якщо ви можете чути лайню, яка зараз відбувається і погрожують моїм колегам. У середині залишився водій нашої автівки, його ледь не перевернули.

Тогда правоохранители опросили около 50 участников события, одному из них объявили о подозрении, 2 - задержали, а 10 человек привлекли за мелкое хулиганство. По информации прокуратуры одной из активных участниц препятствия деятельности журналиста была родственница скандально известного директора ГП "Гутянское лесное хозяйство" Виктора Сысы.

Которого недавно по подозрению в служебной халатности суд отстранил от должности на два месяца и выбрал ночной домашний арест в виде меры пресечения в рамках уголовного производство. Его же родственнице прокуратура области вручила подозрение за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Досудовим розслідуванням було встановлено що однією з осіб яка здійснювала перешкоджання журналістської діяльності була родичка одного з керівників Державного підприємства «Гутянське лісове господарство» вона з групою осіб заблокувала автомобіль, нецензурно лаялась.05,18 ))

Сейчас по словам пресс-секретаря областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

У цій справі оголошено підозру 5 особам - трьом з цих осіб оголошено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, щодо двох осіб вирішується питання щодо запобіжного заходу. Кримінальне провадження здійснюється за частиною третьою статті 171 Кримінального Кодексу України.

Если вину этих людей докажут в суде, то за препятствование законной профессиональной деятельности журналистов им грозит штраф от 3400 до 8500 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Агентство Телевидения Новости