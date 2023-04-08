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Роковини терористичного удару росії по Краматорську

Роковини терористичного удару росії по Краматорську

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

8 квітня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції Краматорськ, внаслідок чого загинула 61 людина, ще 121 – отримала поранення. Серед постраждалих від теракту – діти.

● Трагедія у Краматорську – один з найкривавіших російських терактів під час повномасштабного вторгнення в Україну.

● Жертвами ракетного удару стали люди, які чекали на евакуацію із зони бойових дій у безпечні тилові місця. Українська влада намагалася врятувати цих людей, а росія – їх вбила.

● Атака на Краматорськ не мала військових цілей. Це був класичний теракт проти мирного населення України задля залякування.

● Як і під час кожного свого злочину під час війни, москва спробувала перекласти відповідальність на Київ, заявляючи, ніби це була українська ракета (ця брехня була спростована).

● Обставини російського обстрілу Краматорська були розслідувані, винні будуть притягнуті до відповідальності.

https://t.me/spravdi/27656

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