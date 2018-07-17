«Ромский» вопрос: почему люди принимают радикальные меры

Уже прошло больше года с момента убийства рома в Харьковской области в поселке Ольшаны. Тогда произошла стычка между местными жителями и цыганской общиной, в результате чего трое ромов были ранены, а один - убит. Дело было передано в Киев, где оно расследуется. Однако результатов до сих пор нет. Председатель Общественного координационного совета по вопросам интеграции защиты прав ромов говорит: результаты расследований этой и нескольких других дел покажут, как относится украинская власть к ромам.

Николай Бурлуцкий, председатель ГКМ

Затронута социально-ущемленная группа и если подходить таким образом – избирательным, то сегодня это будут ромы, завтра это будут блондинки, послезавтра это будут люди, которые имеют свой стиль одежды. Поэтому если общество подходит к этой проблеме относительно равнодушно, то не факт, что они завтра сами не станут этими. Поэтому это не проблема ромов – это проблема нашего общества. А ромы и ситуации с ромами - они просто отзеркаливают те процессы, которые происходят.

Дискриминация по расовому признаку осуждается во всём цивилизованном мире, говорит эксперт. Украина теряет свое лицо перед Европейским союзом, если не становится на защиту национальных меньшинств. Юрист добавляет, что соответствующая статья в Конституции Украины до сих пор остается сугубо декларативной.

Людмила Клочко, правозащитница

Сложно доказывать. Обычно человеку рассказывали и говорили: «Ах, ты какой-то не такой, по сравнению со всеми другими». Но те, кто бил, скажут – да мы - никогда! – мы его просто побили. Просто побили – будет хулиганство. Не просто побили, а побили с каких-то соображений дискриминационных - это будет 161 статья.

А вот представитель Национального корпуса утверждает, что эти преступления - это ответ общества на поведение ромов - мелкие преступления, обман людей. Поскольку власть так называемым «ромским» вопросом не занимается.

Владислав Соболевский, начальник штаба межобластного объединения "Терен-восток" Нац. Корпуса

З іншого боку, немає статистики, скільки ромі здійснили злочинів, скільки роми вбили людей. Є факти зґвалтувань, постійно є факти взлому домівок, є традиційна злочинна культура ромів. Діаспора ромів – циган відповідає за певні злочини. Традиційно. Це вони продають нам наркотики – це нам – українцям, нашим дітям, це вони намагаються ошукати нас на вокзалах, це вони кришують дрібну злочинність.

Устав и положения в обществе ромов могли измениться, если бы им в этом помогло государство. Хотя бы с тем же оформлением документов и трудоустройством.

Константин Немичев, председатель Харьковского отделения Нац. Корпуса

Наша власть должна за каждого гражданина, который проживает на территории Украины – если так случилось – люди какие-то заехали неофициально. Наша власть должна уже заниматься такими людьми, то ли их устраивать на работу, то ли находить им какое-то жилье и как-то заниматься этими людьми, а не просто бросить их на произвол судьбы на лавочках.

Ситуация в государстве - это своеобразный маркер. Отсутствие защиты в нестабильные времена, как правило, рождает радикальные течения, говорит психолог. Это характерно в ходе революций, войн и тому подобное.

Ирина Найденова, психолог

И чем сложнее ситуация в государстве, и чем сложнее в принципе ситуация, и тем радикальнее получаются такие ситуации, и люди в попытках найти то безопасное место у государстве, и в обществе в принципе, и в малых таких группах, они стараются таким образом отодвинуть тех, кто, по их мнению, не попадает по их критериям в нормальный уровень людей.

Таким образом люди пытаются создать контроль над происходящим в стране. Под прессинг попадают все, кто отличается от массы, и кто потенциально может представлять угрозу.

И если государство оставит без внимания решению проблемы интеграции дискриминированных групп, в ответ общество может получить только агрессию.





Агентство Телевидения Новости