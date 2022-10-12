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росія атакує власні Міноборони та Генштаб

росія атакує власні Міноборони та Генштаб

Хвиля хейту пішла після допису кадирова, в якому він наїхав на командувача угруповання військ «центр» олександра лапіна і назвав його «бездарем», а була б його воля, то «розжалував би лапіна до рядового, позбавив би нагород і з автоматом у руках відправив би на передову».

кадирова підтримав і командир найманців ПВК «Вагнер» пригожин і це безпрецедентна подія: фактично, очільники власних армій, один з яких бізнесмен, а інший – керівник регіону, дозволили собі під час війни зневажливу критику військового командування.

Звісно, можна було б і «помріяти» та припустити, що в російській армії дійсно є сили, які саботують війну, розуміючи її злочинність та безперспективність, адже за будь-яких результатів наступному російському режиму доведеться відповідати і повертати вкрадене…

Джерело: https://t.me/spravdi/18902

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