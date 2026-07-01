росія цілеспрямовано полює на цивільних українців, зокрема дітей

Вдень 29 червня росіяни атакували мешканців Дніпра, Харкова, Запоріжжя та інших українських міст і сіл, вбивши щонайменше 11 та поранивши десятки цивільних.

▶️ росія продовжує атакувати українські міста і села: як мінімум 11 людей загинули, понад 65 зазнали поранень.

▶️ російський терор спрямований проти українських дітей: у Харківській області від удару постраждали дві дівчинки віком 9 і 10 років.

▶️ росіяни цілеспрямовано полюють на українців, атакуючи цивільний транспорт та публічні місця: у Запоріжжі російський дрон влучив пасажирський мікроавтобус, у Харківській області ‒ у легковий автомобіль. У Харкові та Дніпрі під ударом російських дронів, ракет і керованих авіабомб опинилися людні вулиці.

▶️ Дії військових рф створюють загрозу світовій радіаційній безпеці: російські дрони викликали лісову пожежу у Чорнобильській зоні.

▶️ росіяни не здатні зламати опір українських військових на фронті і тому продовжують тероризувати цивільних у тилових містах.

▶️ Україна відповідатиме на російський повітряний терор ударами по законних військових цілях на території рф і ТОТ України: виробниках зброї, нафтовій промисловості та інших обʼєктах.

Джерело: https://t.me/spravdi/56397

Новости портала «Весь Харьков»