Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:03
Просмотров: 83

росія - держава-терорист

росія - держава-терорист

В теракті 11 вересня 2001 року загинули 2 997 людей. В Україні лише за офіційними даними росія вбила вже понад 5 000 людей. З урахуванням загиблих в зруйнованих містах на окупованих територіях ця цифра набагато більша.

росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Західні політики зроблять це тоді, коли ця ідея вкоріниться в західних суспільствах.

Тому поширюйте цю інфографіку в соцмережах з хештегом #RussiaIsATerroristState. Ми вже багато разів доводили, що можемо нав'язувати свій порядок денний.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/961

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 18.00 20.07.2022 щодо російського вторгнення
20.07.2022 18:51    164
На "армію дронів" зібрали понад 500 млн гривень
20.07.2022 10:11    209
Проросійські хакери атакували країни НАТО через хмарні сервіси
20.07.2022 09:58    216
ЗМІ: ЄС запропонує скоротити споживання газу на 15% через газовий шантаж Росії
20.07.2022 09:48    181
Під Херсоном ракети рашистів вибухнули над їхніми позиціями. ВІДЕО
20.07.2022 09:35    290
ISW: путін може погрожувати ядерною зброєю для стримування контрнаступу ЗСУ
20.07.2022 09:23    220
353 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
20.07.2022 09:17    152
В Естонії затримали росіянина за спробу вивезти з країни БПЛА
20.07.2022 09:12    202
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно
20.07.2022 09:07    178
Уряд Німеччини, попри обіцянки, скоротив військову підтримку України – Die Welt
20.07.2022 09:00    227
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 