росія - держава-терорист

В теракті 11 вересня 2001 року загинули 2 997 людей. В Україні лише за офіційними даними росія вбила вже понад 5 000 людей. З урахуванням загиблих в зруйнованих містах на окупованих територіях ця цифра набагато більша.

росія має бути визнана країною-спонсором тероризму. Західні політики зроблять це тоді, коли ця ідея вкоріниться в західних суспільствах.

Тому поширюйте цю інфографіку в соцмережах з хештегом #RussiaIsATerroristState. Ми вже багато разів доводили, що можемо нав'язувати свій порядок денний.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/961

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