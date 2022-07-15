росія – країна-терорист! СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (ВІДЕО)

Обстріл Вінниці – черговий прояв звірячої політики рф, яка свідомо знищує мирних українців. Розруха і смерть – ось що насправді приховує «руській мір» за словами про «спецоперацію» і «денацифікацію». Та скільки б не брехала верхівка рф, що вони «не стріляють по цивільним об’єктам», – весь світ знає вбивць невинних дітей в обличчя!

Не пробачимо жодної загиблої людини! Наша відповідь – на полі бою. Наша головна зброя – віра і жага до Перемоги.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже близько 5 тис. проваджень за фактами обстрілів мирного населення з боку рф.

Ворог буде відповідати за все! Строку давності немає!

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny

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