Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:23
Просмотров: 112

росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні - СБУ

росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні - СБУ

росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним

У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

«То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой», – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

Як бачимо, цинізму керівництва рф немає меж: мало того, що воно відправляє своїх солдатів в Україну на вірну смерть, так ще й хоче, щоб ті екіпірувалися за свої гроші.

Источник: https://t.me/SBUkr/4256

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Будівлі музею Григорія Сковороди та Харківської ОДА буде відновлено
Сегодня 08:12    34
Укрзалізниця відкриває попередній продаж квитків на 20 діб
Сегодня 08:03    52
Поліція від початку війни затримала 750 диверсантів
Сегодня 07:54    53
Развилки Штатов
Сегодня 07:45    74
10 хороших новин 11 травня
Сегодня 07:36    88
Украина договорилась с Польшей о еще большем упрощении логистики на границе
Сегодня 07:27    76
Назад у 1930-ті: росіяни масово крадуть українське зерно та добрива на Запоріжжі та Миколаївщині
Сегодня 07:18    71
В Україні вперше судитимуть окупанта за вбивство цивільного
Сегодня 07:09    100
Оперативна інформація станом на 06.00 12.05.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    102
Українцям надали додаткову фінансову допомогу під час війни. Кому і скільки заплатять?
Сегодня 07:00    147
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 