росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні - СБУ

росія не розраховувала на довгу і виснажливу війну в Україні, тому сьогодні армію загарбників навіть не можуть забезпечити необхідним

У першу чергу це стосується індивідуального екіпірування солдат із нової хвилі прихованої мобілізації.

Про це свідчать телефонні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

«То, что на нас сейчас одето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой», – скаржиться матері окупант, якого тільки-но відправили на війну в Україну.

Тож він просить її позичити грошей, аби за власний кошт купити собі засоби захисту: розгрузку, каску, бронежилет.

Як бачимо, цинізму керівництва рф немає меж: мало того, що воно відправляє своїх солдатів в Україну на вірну смерть, так ще й хоче, щоб ті екіпірувалися за свої гроші.

Источник: https://t.me/SBUkr/4256

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