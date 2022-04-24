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Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну

Росія погрожує хіматакою в Одесі, але заздалегідь звинувачує Україну

Російське Міноборони після ракетного удару по Одесі "анонсувало" застосування хімречовин у районі одеського порту "Південний", при цьому РФ заздалегідь звинуватила у можливій хімічній атаці спецслужби України.

Джерело: РИА Новости

Деталі: Так, росіяни завили, що біля порту "Південний" планується провокація. Про це нібито свідчить те, що українським правоохоронцям та спецслужбам на Одещині видали індивідуальні засоби захисту.

Дослівно: "Київ може зімітувати ракетний удар російських ЗС по базі ВМС України, внаслідок якого буде підірвано холодокомбінат порту в Одесі".

Нагадаємо:

Одеса зазнала ракетного обстрілу 23 квітня, місто було обстріляне російськими ракетами, одна з яких поцілила у багатоповерховий житловий будинок – 8 людей загинули, включно з немовлям.

Источник: pravda.com.ua

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