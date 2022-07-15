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росія повинна відповісти за всі свої злочини проти України на трибуналі

росія повинна відповісти за всі свої злочини проти України на трибуналі

Обстріли мирних українських міст, звірства російської армії й агресія режиму путіна – це злочини, за які росія повинна неминуче нести повну відповідальність.

Створення міжнародного спецтрибуналу для покарання вищого керівництва росії за воєнні злочини в Україні – дуже важливий крок, який уже підтримали ПАРЄ та інші міжнародні установи.

Україна спільно з партнерами шукатиме оптимальний формат для розслідування злочинів та покарання винних.

В основі трибуналу лежатимуть норми, які використовує Міжнародний кримінальний суд.

Попередні успіхи України в міжнародних судах дають підстави розраховувати і на позитивне рішення щодо створення спецтрибуналу.

Источник: https://t.me/spravdi/13203

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