росія повинна відповісти за всі свої злочини проти України на трибуналі
Обстріли мирних українських міст, звірства російської армії й агресія режиму путіна – це злочини, за які росія повинна неминуче нести повну відповідальність.
Створення міжнародного спецтрибуналу для покарання вищого керівництва росії за воєнні злочини в Україні – дуже важливий крок, який уже підтримали ПАРЄ та інші міжнародні установи.
Україна спільно з партнерами шукатиме оптимальний формат для розслідування злочинів та покарання винних.
В основі трибуналу лежатимуть норми, які використовує Міжнародний кримінальний суд.
Попередні успіхи України в міжнародних судах дають підстави розраховувати і на позитивне рішення щодо створення спецтрибуналу.
Источник: https://t.me/spravdi/13203