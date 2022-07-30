росія - страна-терорист

Досвід тих, хто вижив в Голокості:

Якщо хтось десь обіцяє вас вбити - повірте їм. І, якщо у вас є сили, беріть у руки зброю і вбийте їх першими, щоб захистити себе та свої сім'ї…

Удар по Еленовке, якобы "Химарсами", хотя она в 12 км от линии соприкосновения, туда бы никто не работал высокоточкой. Это хладнокровное убийство наших пленных, военное преступление.

Удары россиян кассетами по Николаеву, где на остановке опять мертвые люди вперемешку со своими мертвыми собаками.

Видео с пытками канцелярским ножом - в этот раз "вагнеры" решили не привычной им кувалдой действовать и не любимой "росичу" болгаркой.

Все это делается одновременно, после того как сенат США принял к рассмотрению резолюцию от Госдепа, что РФ страна-террорист.

Во-первых, бегать показывать наших павших пленных, чтобы тысячами ботов у Пригожина на смене, шатать западные социалки, что все не так однозначно и вы еще посмотрите кто террорист.

А второе - вызвать волну эксцессов с российскими пленными. Чтобы замазать, уравнять агрессора и обороняющегося, попытаться уменьшить помощь тяжелым оружием с запада.

Все эти разговоры, что нам тоже стоит заняться "резьбой по дереву" и ракеты тоже могут падать на лагеря пленных россиян, надо жестко контролировать.

Мы армия и государство, а не племя мумбо-юмбо, что режет людям яйца и ломает руки кувалдой.

Украинцам нужно не оскотинится, не превратиться в то, с чем мы боремся, а монотонно получать новые опционы помощи и оправлять их на головы конвенциональных целей. С пленными мы не воюем.

Не так давно в Лисичанск на базу сводного отряда Росгвардии РФ прилетели ракеты. Оттуда вынесли 45 покойников - ингушей, омоновцев с Сахалина. Сегодня прилетело по Иловайску и развязке. По части летунов в РФ.

Вдоль огромной, на сотни километров простирающейся границы, сотни располаг, арсеналов, частей ПВО, тыловых структур, топливных баз РФ, чей персонал будет страдать за то, что россияне делают в Украине.

Обгорать, ехать без ног домой, давать крабика без рук, ощущать как оно жить, когда не можешь подтереть себе задницу без сиделки. Всё это будет каждую ночь. Взлетающие на воздух цистерны, битые мосты, детонирующие боеприпасы.

Именно так должна воевать армия первого мира против дикарья, что пилит людей болгарками, концелярскими ножами и бросает отрубленную голову в Кальмиус.

Джерело: facebook.com

Автор: Кирилл Данильченко

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