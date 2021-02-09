Росія в окупованому Криму наростила свій військовий потенціал більш як удвічі - ГУР

Про факти збільшення чисельності російських окупаційних військ на півострові свідчать космічний моніторинг та інформація воєнної розвідки України

Українські фахівці фіксують десятки різних новобудов та модернізацій військового характеру, що проводить Росія в окупованому Криму.

“Це все предмет для аналізу, для оцінки й відповідно формування доповіді. Ми постійно здійснюємо моніторинг військових аеродромів Російської Федерації, особливо тих, які розміщені біля нашої території. Також ми здійснюємо моніторинг ситуації в окупованому Криму, використовуючи в тому числі й безпілотні літальні апарати”, – повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Інформація, отримана воєнною розвідкою України, використовується для формування доказової бази російської агресії проти України.

Источник: gur.gov.ua

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