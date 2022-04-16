Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:46
Просмотров: 100

росія вбила в Україні вже 200 дітей

росія вбила в Україні вже 200 дітей

російські війська із початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні уже 200 дітей, ще більш як 360 дітей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

"Станом на 8 годину 16 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей", - зазначила Денісова.

Вона зауважила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах війська загарбників ведуть активні бойові дії.

Як повідомляв Укрінформ, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що викрадення росією українських дітей і їх заплановане "всиновлення" є ще одним цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права з боку рф.

Источник: ukrinform.ua

Фото: AA

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Дилемма российского командования – потери ВС РФ в «битве» за Донбасс обезоружат армию России
Сегодня 12:18    140
После очередного попадания в жилой дом в Харькове...
Сегодня 10:34    323
Тарифи на електроенергію не зміняться
Сегодня 10:23    113
Ворожі обстріли в Миколаєві, Харкові та областях - зведення ОВА
Сегодня 10:12    179
Скандал з Хресною дорогою: замість тези про «братні народи» була молитва в тиші – посол у Ватикані
Сегодня 09:58    181
Війна Росії проти України. Відсіч. Усі новини станом на 9:00 16 квітня
Сегодня 09:56    136
У суботу погодили 9 гумкоридорів. Автобуси з Маріуполя не поїдуть через негоду
Сегодня 09:50    117
За сутки поражены семь воздушных целей российских оккупантов
Сегодня 09:35    147
В Харьковской области в результате российских обстрелов в сутки произошло 27 пожаров — утренняя сводка ГСЧС
Сегодня 09:25    133
Сервіси для пошуку зниклих під час війни
Сегодня 09:16    121
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 