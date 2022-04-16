росія вбила в Україні вже 200 дітей

російські війська із початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні уже 200 дітей, ще більш як 360 дітей отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Фейсбуці.

"Станом на 8 годину 16 квітня 2022 року, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 200 дітей та постраждало 360 дітей", - зазначила Денісова.

Вона зауважила, що фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах війська загарбників ведуть активні бойові дії.

Як повідомляв Укрінформ, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що викрадення росією українських дітей і їх заплановане "всиновлення" є ще одним цинічним порушенням міжнародного гуманітарного права з боку рф.

Источник: ukrinform.ua

Фото: AA

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