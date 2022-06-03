росія відправила режиму Башара Асада близько 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну

● Серед поставок було одне на борту судна «Матрос Позинич» під російським прапором, яке причалило до головного морського порту Сирії – Латакії – наприкінці травня.

● За даними Refinitiv, судно "Матрос Позініч" завантажилося пшеницею в порту Севастополя з датою відправлення 19 травня. Місцем вивантаження вантажу було названо Сирію. На супутникових знімках, отриманих компанією Planet Labs PBC 29 травня, видно, що це судно пришвартувалося в Латакії.

Вбивці, мародери та грабіжники, які всі свої злочини прикривають придуманим ними гаслом про те, що "8 лєт бамбілі Дамбас".

Источник: https://t.me/Sharpreview/14460

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