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росія відправила режиму Башара Асада близько 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну
● Серед поставок було одне на борту судна «Матрос Позинич» під російським прапором, яке причалило до головного морського порту Сирії – Латакії – наприкінці травня.
● За даними Refinitiv, судно "Матрос Позініч" завантажилося пшеницею в порту Севастополя з датою відправлення 19 травня. Місцем вивантаження вантажу було названо Сирію. На супутникових знімках, отриманих компанією Planet Labs PBC 29 травня, видно, що це судно пришвартувалося в Латакії.
Вбивці, мародери та грабіжники, які всі свої злочини прикривають придуманим ними гаслом про те, що "8 лєт бамбілі Дамбас".
Источник: https://t.me/Sharpreview/14460