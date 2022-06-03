Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:33
Просмотров: 70

росія відправила режиму Башара Асада близько 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну

росія відправила режиму Башара Асада близько 100 тис. тонн пшениці, вкраденої з України після вторгнення в країну

● Серед поставок було одне на борту судна «Матрос Позинич» під російським прапором, яке причалило до головного морського порту Сирії – Латакії – наприкінці травня.

● За даними Refinitiv, судно "Матрос Позініч" завантажилося пшеницею в порту Севастополя з датою відправлення 19 травня. Місцем вивантаження вантажу було названо Сирію. На супутникових знімках, отриманих компанією Planet Labs PBC 29 травня, видно, що це судно пришвартувалося в Латакії.

Вбивці, мародери та грабіжники, які всі свої злочини прикривають придуманим ними гаслом про те, що "8 лєт бамбілі Дамбас".

Источник: https://t.me/Sharpreview/14460

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Черном море из-за войск РФ погибли тысячи дельфинов, — эколог (ФОТО)
Сегодня 07:26    24
“Росія, де немає Бога”
Сегодня 07:16    49
Оперативна інформація станом на 06.00 03.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    47
10 хороших новин 2 червня
Сегодня 07:11    53
Пока все развивается по худшему для «Роснефти» сценарию
Сегодня 06:50    74
У ЄС повідомили деталі 6-го пакету санкцій проти росії, погодженого вчора
Сегодня 06:42    67
Хакери розсилають небезпечні листи державним організаціям України
Сегодня 06:24    85
У Генштабі України назвали головні цілі рф
Сегодня 06:15    97
631 тисячу гривень заплатить переможець аукціону за дороговказ «Нах*й, знов нах*й і до росії нах*й»
Сегодня 06:08    107
Українці різко змінили ставлення до україни на краще
Сегодня 06:00    114
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 