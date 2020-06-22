“Росія веде гібридні війни за допомогою приватних армій”

Про це заявив представник ГУР МО України на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ

Під час засідання, присвяченого діяльності приватних військових компаній Вадим Скібіцький зазначив, що міжнародне співтовариство має посилити тиск на РФ, яка веде гібридні війни з використанням приватних військових компаній та інших парамілітарних організацій.

“Донедавна військові компанії вважалися неурядовими підрядниками, які надають послуги з професійного консультування, підтримки та охорони. Однак Москва застосовує ПВК як економічно доцільний інструмент для здійснення військового впливу за кордоном, який не несе істотних внутрішньополітичних ризиків для російського режиму. При цьому в разі потреби Москва має змогу публічно дистанціюватися від таких дій”,– наголосив Вадим Скібіцький.

Він додав, що в останні роки Росія вивела практику застосування приватних військових компаній на новий рівень, “продемонструвавши, що вони можуть виконувати наступальні завдання та фактично становити кістяк окупаційної армії”.

З огляду на це, міжнародне співтовариство має віднайти способи протидії гібридним арміям під прикриттям ПВК.

“Існує нагальна потреба в заснуванні міжнародного органу, який би встановлював уніфіковані правила та забезпечував жорсткий контроль за діяльністю ПВК. Було б доцільним також чітко визначити ПВК у міжнародному праві, включаючи Римський статут. Усі країни мають рішуче виступити проти найманства”, – заявив представник воєнної розвідки України на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»