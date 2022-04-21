Росія вивезла з Маруіполя унікальну колекцію медальєрного музею – міськрада

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків

Російські військові вивезли з блокадного Маруіполя до окупованого Донецька унікальну колекцію медальєра Юхима Харабета, яка зберігалася в місцевому музеї медальєрного мистецтва. Про це 21 квітня повідомила міська рада Маріуполя.

«Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022-го», – заявила влада міста.

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків.

Юхим Харабет – український медальєр грецького походження.ю який мешкав у Маріуполі.

Источник: radiosvoboda.org

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