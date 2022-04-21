Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:22
Просмотров: 55

Росія вивезла з Маруіполя унікальну колекцію медальєрного музею – міськрада

Росія вивезла з Маруіполя унікальну колекцію медальєрного музею – міськрада

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків

Російські військові вивезли з блокадного Маруіполя до окупованого Донецька унікальну колекцію медальєра Юхима Харабета, яка зберігалася в місцевому музеї медальєрного мистецтва. Про це 21 квітня повідомила міська рада Маріуполя.

«Музей налічував понад 700 експонатів, розміщених на 16 стендах. Усі витвори були передані в дар музею дружиною митця – народною артисткою України Світланою Отченашенко-Харабет. Вона загинула у блокадному Маріуполі в квітні 2022-го», – заявила влада міста.

Медальєрне мистецтво – мистецтво виготовлення монет і медалей, гравіювання штампів (матриць) для відбитків.

Юхим Харабет – український медальєр грецького походження.ю який мешкав у Маріуполі.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Breaking News из США. Новый пакет помощи Украине
Сегодня 17:36    29
Олег Синєгубов: Як тільки росіяни відчують слабкість оборони Харкова, вони спробують штурмувати місто
Сегодня 16:58    122
Рада позбавила Медведчука посади та продовжила воєнний стан
Сегодня 16:50    75
Шостий обмін полоненими: додому їдуть 19 громадян України
Сегодня 15:46    129
G7 обіцяє Україні понад $24 млрд на 2022 р. і далі – заява міністрів фінансів і голів центробанків
Сегодня 14:56    98
Брифінг Арестовича
Сегодня 14:48    158
В Твери красиво горит НИИ ведомства Минобороны
Сегодня 14:39    168
Армія росії вже готується застосовувати застарілу радянську військову техніку
Сегодня 11:52    210
В уряді повідомили, що спробують відкрити гуманітарний коридор на Херсонщині
Сегодня 10:44    135
Уряд Німеччини викреслив усе важке озброєння зі списку військової допомоги Україні – Bild
Сегодня 10:30    231
 