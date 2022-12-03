Росія вкрала української пшениці на щонайменше $1 млрд, – Bloomberg

З непідконтрольних Україні територій Росія за час повномасштабної війни вивезла пшеницю на щонайменше 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження NASA Harvest, пише Еспресо.

Так з тимчасово окупованих територій, де, за оцінками NASA Harvest, вирощується майже чверть української пшениці, Росія вивезла 6 млн тонн продовольства, а також зібрала близько 88% озимих культур, посіяних на цих територіях. Вартість викраденого складає близько 1 млрд доларів.

Зазначають, що окупанти не збирали врожаю вздовж лінії фронту.

У дослідженні пишуть, що Росія експортувала зерно, яке імовірно було вивезене з окупованих територій, до Лівії та Ірану, а також інших країн. Утім обсяги експорту важко оцінити, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Водночас Росія заперечує викрадення українського зерна, але офіційні особи публічно заявляють про відновлення експорту продовольства з портів на окупованих територіях. Головний прокурор Швейцарії наголосив, що комерціалізація награбованої сировини може вважатися воєнним злочином

28 листопада стало відомо, що Росія вивезла з тимчасово окупованого Старобільська Луганської області 900 тонн зерна.

Агентство Телевидения Новости