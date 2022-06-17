Росія залучила до війни проти України 330 тисяч осіб

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

«росія, для вторгнення в Україну, залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповань на напрямках близько 150 тисяч осіб. Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців. Крім того, залучені підрозділи бойові армійські системи, федеральна служба військ гвардії та мобілізаційні підрозділи», – зазначив він.

Источник: https://t.me/spravdi/10864

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