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Росія змінила відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію" – ISW

Росія змінила відповідального за війну в Україні та продовжує таємну мобілізацію – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) за аналізом зібраних даних припускає, що відтепер за ведення війни в Україні відповідає російський генерал-полковник Геннадій Жидко, а Росія продовжує "таємну мобілізацію".

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська завдали масованого ракетного удару по Шевченківському району Києва 26 червня. Інститут припускає, що він є відповіддю на обговорення західних лідерів про допомогу Україні під час саміту G7, як і попередні удари 29 квітня під час візиту Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до Києва.

ISW заявляє, що Кремль продовжує маніпулювати російським законодавством, щоб проводити "таємну мобілізацію" для продовження війни в Україні без проведення повної мобілізації.

Державна дума Росії оголосила про плани розглянути 28 червня поправку до закону про військову службу, яка дозволить пропонувати військові контракти юнакам відразу після досягнення "повноліття" або закінчення середньої школи, щоб таким чином обійти необхідність проходження військової спідготовки призовників.

ISW з посиланням на зібрані дані повідомляє, що начальник Головного військово-політичного управління збройних сил Російської Федерації, генерал-полковник Геннадій Жидко замість командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова керує так званою "спецоперацією" в Україні.

Ключові висновки аналітиків ISW:

● Загарбники завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня, що збігається із самітом лідерів G7.

● Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, став командувачем військових операцій в Україні.

● Окупанти продовжували атаку на південні околиці Лисичанська та зміцнили контроль над Сєвєродонецьком та навколишніми населеними пунктами.

● Російські війська проводять операції на схід від Бахмута для утримання під контролем траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.

● Також вони провели безуспішний наземний штурм на північний захід від Слов'янська.

● Російські війська активізували артилерійські удари по українських позиціях уздовж південного напрямку.

● Окупаційна влада посилює заходи щодо припинення діяльності українських партизанів на окупованих територіях шляхом посилення заходів фільтрації та викрадення мирного населення.

До аналізу ситуації війни Росії в Україні Інститут додає карти ведення бойових дій.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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